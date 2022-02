Fnac Darty : un partenariat avec Google Cloud dans la foulée de résultats financiers remarquables

« En tant qu’acteurs engagés, nous aidons nos clients à éclairer leur choix. Grâce à cette collaboration avec Google, autour du Cloud et de la data, inédite et pionnière sur le marché français de la distribution, nos clients vont bénéficier d’une expérience plus fluide, plus personnalisée et différenciante lors de leurs parcours d’achats en ligne. La performance de nos sites est renforcée avec une expérience web toujours plus immersive, efficace et nourrie d’intelligence artificielle », résume Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Thomas Kurian, le patron de Google Cloud, dit vouloir « définir ensemble et dès aujourd'hui le commerce et les services de demain ».