Facebook : un assistant IA bientôt disponible pour écrire vos posts ?

C'est une fonction qui avait été très vite évoquée avec l'explosion de ChatGPT. Les assistants d'écriture bénéficiant du meilleur de l'IA devaient en effet rapidement devenir ubiquitaires, et se retrouver sur toutes les grandes interfaces. Et c'est ce déploiement attendu que l'on voit être effectué à travers la trouvaille du développeur Alessandro Paluzzi.

Ce dernier, qui a l'habitude de fouiller profondément dans le code des grandes plateformes pour y détecter les nouveautés à venir, vient de déterrer une nouvelle option « Write with Me » sur Facebook. Grâce à celle-ci, et une fois cette fonction mise en place, un nouveau bouton « d'aide à l'écriture » apparaîtra à chaque fois qu'un utilisateur du réseau voudra créer un post.