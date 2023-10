Ce chien se lance dans le speedrun et compte bien prouver au monde qu'il est plus fort que vous

Ce chien, qui n'est définitivement pas comme les autres, s'appelle Peanut Butter. Il s'agit d'un Shiba Inu et il se prépare depuis plusieurs années à participer à une compétition de speedrun, qui se tiendra en début d'année prochaine. Son maître, le Youtubeur et speedrunner JSR, a conçu pour lui un controller équipé de gros boutons (et donc adapté à ses petites pattes) afin qu'il puisse plus facilement interagir avec le jeu. L'animal agira sous les directives de son maître, bien entendu.