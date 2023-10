Orange et Cybermalveillance.gouv.fr s'associent pour un monde numérique plus sûr : voici leurs actions

Enfin, Orange a signé la fameuse charte cyber, dans le but de renforcer son engagement en matière de sensibilisation et de protection cyber pour ses équipes et collaborateurs. Cette charte, également signée par Microsoft, différents ministères, Google, la SNCF, Kaspersky, La Poste, Bouygues Telecom, BNP Paribas, ou encore Amazon Web Services, est symbolique de l'engagement des entreprises et institutions à faire de la cybersécurité une priorité à tous les étages.