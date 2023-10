Les cabinets de chirurgie plastique ne sont pas non plus épargnés par les pirates informatiques

Face à cette menace, l'American Board of Plastic Chirurgy et le FBI ont décidé de collaborer pour être plus efficaces. Le service fédéral de police judiciaire a également fourni des conseils aux professionnels de santé concernés pour qu'ils puissent se protéger : mise en place de doubles authentifications, faire en sorte que les profils des praticiens sur les réseaux sociaux soient moins accessibles, renforcement des mots de passe et surveillance accrue des comptes bancaires.