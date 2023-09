Les grandes entreprises seraient plus exposées aux cyberattaques

Une étude réalisée au début de l'été par le cabinet Deloitte, avec la Haute école de Lucerne, auprès de 400 membres de conseils d'administration de grandes sociétés cotées en Bourse et de petites et moyennes entreprises, met en lumière le fait qu'un peu moins de 50 % des entreprises suisses de 250 collaborateurs et plus ont déjà été victimes d'une cyberattaque.