NVIDIA confirme l'intrusion dans ses serveurs, mais n'anticipe aucune interruption d'activité

« Le 23 février 2022, NVIDIA a pris connaissance d'un incident de cybersécurité ayant touché ses ressources informatiques. Peu de temps après avoir découvert l'incident, nous avons renforcé notre réseau, engagé des experts en cybersécurité et informé les forces de l'ordre.

Nous n'avons aucune preuve que des rançongiciels aient été déployés au sein de l'infrastructure NVIDIA ou que cela soit lié au conflit russo-ukrainien. Cependant, nous sommes conscients que l'auteur de l'attaque a dérobé des informations d'identification de nos employés et des données exclusives NVIDIA, et qu'il a commencé à les dévoiler en ligne. Notre équipe travaille pour analyser ces informations. Nous ne prévoyons aucun interruption de nos activités ou de notre capacité à servir nos clients.

La sécurité est un processus continu que nous prenons très au sérieux chez NVIDIA, et nous investissons quotidiennement dans la protection et la qualité de notre code et de nos produits. »