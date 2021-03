Accusée d'avoir induit en erreur ses investisseurs, NVIDIA remporte son procès à 1 milliard de dollars

Dans la journée d'hier, ce procès à un milliard de dollars vieux de quatre ans s'est conclu en la faveur de NVIDIA. Le juge en charge de l'affaire, Haywood Gilliam, a statué qu'aucune preuve avancée par les plaignants n'était suffisamment détaillée pour supporter le poids des accusations portées à l'encontre du constructeur. Les plaignants n'ont pas reçu l'opportunité de reconduire le procès, cette sentence sonnant un glas final à l'affaire.

Ce procès fait quelque part écho à ce qui se passe aujourd'hui avec les RTX Séries 30, fondées sur l'architecture Ampere. Les premières-nées ont en effet été prises d'assaut par les crypto-mineurs, laissant de nombreux gamers sur la touche. Ce phénomène et la pénurie de composants informatiques provoquée entre autres par la pandémie de coronavirus n'ont clairement pas aidé à améliorer la situation.

Cette pénurie risque fort de durer, selon les analyses les plus optimistes, jusqu'à l'été 2021, voire sur toute l'année pour les plus pessimistes. Entre-temps, il semblerait que NVIDIA, tout comme AMD, s'attellent à proposer du matériel spécifiquement dédié aux besoins toujours plus conséquents des crypto-mineurs.