Apple nous en dit plus sur iOS 17.1

En effet, dès les premières étapes de la configuration de leur nouvel iPhone 15, de nombreux utilisateurs ont rencontré d'importantes difficultés pour transférer leurs données de leur ancien appareil au nouveau, entraînant le déploiement d'un correctif dans la foulée par Apple.

Depuis, les détenteurs d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont relaté des problèmes de surchauffe et de burn-in sur l'écran du smartphone, soit l'apparition d'une image rémanente après un usage plus ou moins intensif de ce dernier.