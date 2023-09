iPhone 15 : cette mise à jour à faire d'urgence avant de transférer vos données !

La semaine dernière, la firme dirigée par Tim Cook commercialisait enfin ses iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Si vous faîtes partie de celles et ceux qui ont réussi à mettre la main dessus, et qui avaient déjà un iPhone en leur possession auparavant, nous vous invitons grandement à redoubler de vigilance avant de paramétrer votre nouvel appareil. Jeudi dernier, Apple a en effet été forcée de publier la version 17.0.2 de son système d'exploitation en raison d'un problème « qui peut empêcher le transfert de données directement depuis un autre iPhone lors de l'installation ».