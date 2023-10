Cyberquad : Elon Musk lance son quad pour enfants à prix Tesla

Fidèle à elle-même, Tesla propose un jouet tout de même qualitatif. Le châssis est entièrement composé d'acier, et le véhicule est alimenté par une batterie plus que suffisante de 24 volts et 188 Wh. La motorisation, elle, est de 350 watts. Son autonomie totale est de 19 kilomètres. Le quad sera doté de deux modes de vitesse au choix, soit 6 km/h ou 13 km/h maximum. Siège rembourré, suspension et frein à disque à l'arrière, pour un poids de 48,5 kilogrammes : presque tout comme un grand !