Selon Apple, DuckDuckGo n'est pas assez privé

Et si DuckDuckGo avait été le moteur de recherche par défaut de Safari ? En effet, Apple avait envisagé de ne pas utiliser Google pour la navigation privée sur son application, mais plutôt l'un de ses concurrents. Et pour cause : l'entreprise au canard s'efforce de protéger les données de ses utilisateurs et veut s'imposer comme l'anti-Google. Il est donc logique qu'il soit automatiquement intégré à une fonctionnalité conçue pour respecter la confidentialité.

Cependant, si vous disposez d'une version à jour de Safari, vous remarquerez que DuckDuckGo n'est proposé par défaut dans aucun mode, privé ou non. Gabriel Weinberg, le P.-D.G. de l'entreprise, a indiqué qu'il y avait eu une vingtaine de réunions avec Apple au sujet d'un tel accord, mais que cela n'a rien donné. Il s'agirait de la seule proposition d'intégration du moteur de recherche qui n'ait pas débouché sur quelque chose.