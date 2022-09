Comment les monopoles affaiblissent la vie privée selon Proton et DuckDuckGo

De nombreux acteurs de la tech font en tout cas pression pour que le Congrès valide l'AICO dans les plus brefs délais. Pas moins de 12 entreprises, donc DuckDuckGo ou Proton ont envoyé un courrier commun aux législateurs afin de faire valoir leurs arguments en faveur de ce nouveau texte de loi.

Selon eux, l'AICO permettrait de stimuler sensiblement la concurrence entre les géants du Web et leurs compétiteurs de plus petite taille. Cette régulation permettrait également de mieux respecter la vie privée des utilisateurs. « La politique de concurrence peut ne pas résoudre tous nos défis en matière de confidentialité des données, mais c'est sûrement un bon début, c'est pourquoi les législateurs doivent adopter l'American Innovation and Choice Online Act », indique ainsi Andy Yen, Président et fondateur de Proton.

« Des entreprises comme Google et Facebook ont abusé de leurs positions de pouvoir, enfermant les utilisateurs dans une surveillance sans fin et rendant difficile le passage à des alternatives plus privées », complète Gabriel Weinberg, P.-D.G. de DuckDuckGo.

Le vote de l'AICO semble pourtant compromis à court terme. Alors que ce dernier devait se tenir durant l'été, il a été repoussé à l'automne. Mais le projet de loi, porté par des députés démocrates, devra avoir l'aval du Sénat, à moitié composé d'élus républicains. Le Congrès risque de manquer de temps pour l'examen du texte, compte tenu notamment les élections de mi-mandat qui se tiennent en novembre prochain.