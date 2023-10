Le cri d'alerte d'une sociologue : les écrans menacent de créer une "génération de conformistes"

Voilà pourquoi madame Haroche plaide aujourd'hui pour un retour au toucher personnel et au contact réel, appelant à des conversations profondes et à l'humour comme moyens de résister à l'accélération et à la superficialité induites par la technologie. Elle appelle à une réconciliation entre la liberté, les liens profonds et la protection, mais aussi à repenser les identités masculines et féminines, soulignant que la différence conduit à la domination et à la radicalisation. Trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur en somme, afin de préserver la richesse des connexions humaines authentiques.