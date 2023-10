Les skates électriques Onewheel rappelés suite à des accidents mortels

Lorsque vous observez des Onewheel dans la rue ou sur des vidéos, vous arrive-t-il de penser qu'ils ne doivent pas être très sûrs ? Eh bien, il s'avère que c'est le cas, ou du moins que l'excès de confiance de certains utilisateurs conduit à des accidents plutôt dramatiques. Du moins, comparé à d'autres dispositifs équipés de plusieurs roues, qui ne sont pas non plus sans danger. Un vrai problème pour la CPSC, qui demande depuis l'année dernière à Onewheel d'agir au plus vite. Celle-ci avait alors contesté cet appel, le qualifiant « d'injustifié et d'alarmiste ».

Cependant, le son de cloche n'est plus tout à fait le même en 2023. Ces derniers jours, plus de 300 000 appareils de la marque sont rappelés, ou du moins considérés comme n'étant plus assez sûrs pour être utilisés. Pour régler le problème, et en collaboration avec la CPSC, Onewheel a mis au point une mise à jour logicielle qui apporte un retour haptique à ses skates.

En se servant du moteur des appareils, l'entreprise est en mesure de déclencher des sons aigus et des vibrations dans des situations spécifiques. Les utilisateurs seront ainsi avertis lorsque leur engin atteindra sa vitesse ou son accélération maximale, quand la batterie sera trop faible ou à l'apparition d'un dysfonctionnement. Ces alertes doivent ainsi inciter les utilisateurs à ralentir ou à terminer leur trajet à pied.