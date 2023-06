Attention, cette trottinette électrique provoque des blessures à la main, rapportez-la en magasin !

On sait que, et c'est le cas de tous les engins à deux roues, les trottinettes électriques sont de fait dangereuses, mais vous allez voir que certaines le sont plus que d'autres. C'est le cas d'une trottinette Qilive, un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu puisqu'il s'agit de la marque de distributeur multimédia et tech du géant Auchan. Le site Rappel Conso invite l'ensemble des utilisateurs de la trottinette incriminée à la rapporter sans attendre en magasin, pour éviter tout risque de blessure.