Intelligence artificielle : Microsoft EvoDiff révolutionne la génétique des protéines

C'est un domaine que le grand public connaît peu, mais que l'IA et le machine learning font avancer à grands pas : le protein design. Les protéines sont la source fondamentale de toute forme de vie, à l'échelle cellulaire. Une meilleure compréhension de leur fonctionnement permet, entre autres, de mieux comprendre les mécanismes des maladies.

Pour cela, on conçoit des protéines en laboratoire pour les étudier. Un processus très complexe et coûteux. C'est ici que l'IA intervient, et la solution de Microsoft, EvoDiff, promet d'apporter son lot de changements.