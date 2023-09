Amazon : préparez-vous pour les Prime Big Deal Days, les dates sont enfin connues !

À mi-chemin entre son événement estival et sa messe hivernale, Amazon dégaine une nouvelle date phare dans son calendrier, avec les Prime Big Deal Days. Si Vincent Lagaf' et Bill n'ont rien à voir avec tout ça, nous connaissons enfin les dates de cet événement réservé aux abonnés Prime ! Le rendez-vous est pris pour les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023.