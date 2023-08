Vous êtes abonné à Amazon Prime ? Voici une excellente nouvelle pour vous

Le Prime Day s'étale généralement sur deux jours en semaine et est réservé aux seuls membres d'Amazon Prime. Durant ces 48 heures, Amazon casse les prix sur un grand nombre d'articles tech, notamment ses propres gammes de produits comme les enceintes connectées Echo, les box TV Fire TV, mais aussi sur un grand choix de smartphones, de TV connectées et de PC portables.

Cette année, le Prime Day 2023 a eu lieu les 11 et 12 juillet, et l'opération a été un succès financier pour la marque américaine. Selon une étude d'Adobe Analytics, sur les deux jours, les membres d'Amazon Prime ont dépensé pas moins de 12,7 milliards de dollars !

Si d'ordinaire, Amazon ne proposait qu'une seule session des Prime Day par an, l'année 2022 avait vu le géant de l'e-commerce changer de stratégie. Ce dernier avait ainsi remis le couvert les 11 et 12 octobre, quelques semaines seulement avant le Black Friday, pour le plus grand bonheur de ses fidèles consommateurs.

L'année 2023 confirmera cette tendance avec un nouveau Prime Day annoncé pour la fin de l'année.