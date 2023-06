Amazon : vers un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime ?

De nombreux services d'Amazon Prime rendus disponibles aux États-Unis ont fini par arriver en Europe et en France des mois ou des années plus tard, mais il semble difficile de voir débarquer une telle offre en France. D'un côté, Amazon pourrait négocier des tarifs avantageux dans l'hexagone, où les prix des télécoms ne sont pas très élevés. De l'autre, la population est plus faible et le taux d'abonnement à Prime est également bien plus bas, les économies d'échelle sont donc moins importantes. Et les forfaits étant déjà à bas prix, l'intérêt de passer par Prime serait moindre.

Malgré la livraison rapide, sa plateforme de SVOD Prime Video et de streaming musical Amazon Music, du stockage cloud, les avantages Amazon Gaming et d'autres fonctionnalités, Prime a pris du plomb dans l'aile avec les dernières augmentations de prix, qui ont notamment touché l'Amérique du Nord et l'Europe.