Amazon Prime Day : les dates enfin dévoilées

Amazon organise chaque année son événement des Amazon Prime Days, durant lesquels il est possible de faire de superbes affaires. La dernière fois que le géant américain proposait ses soldes géants, c'était au mois d'octobre dernier. Depuis, il a fallu patienter jusqu'à l'arrivée de l'été, saison durant laquelle les Primes Days ont traditionnellement lieu depuis 2015.

Et aujourd'hui, on apprend que la prochaine édition aura lieu les mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023. Pour le moment, peu d'informations ont été communiquées sur les produits qui verront leurs prix cassés par la firme de Jeff Bezos, mais l'on peut s'appuyer sur les années précédentes pour tenter de deviner…