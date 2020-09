Amazon Prime Day, la date se précise, le 13 octobre en vue

Selon The Verge, un récent mail interne chez Amazon aurait confirmé les dates du 13 et 14 octobre pour la tenue du célèbre Amazon Prime Day. Dans un autre mail, Amazon aurait indiqué à ses magasiniers qu'aucune demande de congés ne serait acceptée durant la période du 13 au 20 octobre. Nous pourrions en savoir plus le 27 septembre prochain.