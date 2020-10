5G : débits, antennes et usages... Comment la technologie s'implante à Monaco (Reportage)

Déjà déployé depuis près d’un an et demi dans la Principauté, la 5G irrigue une partie du territoire monégasque avec plus d’une vingtaine de sites et 47 antennes. De part sa proximité avec la frontière française, et sa topographie particulière, Monaco peut aujourd'hui livrer un premier retour d’expérience riche en enseignements sur ce que change la technologie au quotidien. Martin Péronnet, le directeur général de l’opérateur local Monaco Telecom, explique : « Ça a été un an et demi extrêmement important pour nous, d'abord parce que c'est vraiment une nouvelle technologie, donc il faut la maîtriser, la régler et bien la comprendre. On a aussi eu la chance de pouvoir attirer des start-up sur ce sujet-là. Et il y a aussi le service public des pompiers qui a décidé de s'appuyer sur des technologies plus fiables, plus fortes, pour améliorer ses capacités d'intervention, la 5G répondant à ces besoins ».