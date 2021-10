Zoom : la transcription automatique, même pour les comptes gratuits !

Zoom

Zoom fait dans la sobriété et dans l'efficacité. Particuliers et professionnels peuvent apprécier ses fonctions liées à la création et à la programmation de réunion, avec partage simple auprès des participants. Mais la version gratuite est moins généreuse que chez d'autres services concurrents, l'interface est assez hideuse et la qualité vidéo est en retrait.