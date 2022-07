Les robots-poneys lèvent 100 millions de dollars (enfin... l'entreprise qui les fabrique)

Le robot affiche un visage et embarque des fonctions intelligentes qui lui permettent d'avoir des expressions faciales. Grâce à son ordinateur, il peut répondre à une commande vocale en plus de son écran tactile. D'après la marque, il serait donc capable d'interactions émotionnelles, de lire le langage corporel de ses interlocuteurs et de s'y adapter.

Pengxing Intelligence existe maintenant depuis 2016, et est l'un des leaders chinois dans le développement des robots sur pied. L'entreprise a déjà accumulé un certain nombre de brevets clés dans la recherche et le développement du secteur.

Xpeng Robotics va dédier ces 100 millions de dollars à la R&D en robotique, au recrutement de personnel qualifié et au développement de ses produits. Xpeng Motors se concentre quant à lui sur l'augmentation des ventes de ses véhicules électriques en Chine et à l'étranger.