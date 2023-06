Amiens, Angers, Nantes, Nîmes, et Reims célébrées dans Flight Simulator

Une visite d'Amiens sera notamment l'occasion d'admirer la plus vaste cathédrale gothique de France tandis que Nantes alterne l'ancien (le Château des Ducs de Bretagne) et le plus récent (la Tour Bretagne). Plus à l'Est, Angers se dévoile, notamment, au travers de son fameux château médiéval. Bien sûr, une visite du côté de Nîmes permet d'admirer ses arènes alors qu'à Reims, on recherchera plus particulièrement sa célèbre cathédrale.

Particulièrement d'actualité en ce moment, l'aéroport de Paris-Le Bourget profite d'une modélisation complète et Microsoft s'est mis en tête de célébrer l'aviation française avec un appareil iconique, le Latécoère Model 631 qui s'est envolé pour la première fois le 4 novembre 1942 et reste aujourd'hui l'un des plus imposants hydravions jamais construits.