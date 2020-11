Flight Simulator se met à jour et concentre ses améliorations visuelles sur les États-Unis

Comme promis, Microsoft et Asobo continuent de proposer des mises à jour gratuites afin d'enrichir et d'améliorer Flight Simulator. Après une première World Update centrée sur le Japon, c'est aujourd'hui aux États-Unis de profiter d'améliorations conséquentes.

Concrètement, en plus d'avoir amélioré l'apparence de 48 aéroports (auxquels viennent s'ajouter quatre nouveaux : Atlanta, Dallas/Fort Worth, Friday Harbor et New York Stewart) et ajouté 50 nouveaux points d'intérêts (Fort Knox, le mont Rushmore, la Maison-Blanche, etc.), cette mise à jour vient tout simplement améliorer la fidélité visuelle et la finesse des textures au sol et dans le ciel dans la plupart des États du pays.