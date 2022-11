Après 4 ans d'absence, le Salon du Bourget prêt à s'envoler vers le succès

En 2019, le salon avait conduit à la signature de 140 milliards de dollars de contrats. Il avait accueilli 316 000 visiteurs et 2 700 journalistes, le tout, on peut vous le confirmer, sous une chaleur parfois accablante. L'édition 2023 pourrait faire la part belle à des thématiques comme l'aéronautique responsable du point de vue environnemental et les mobilités douces, la relance du secteur après la pandémie et la sécurité informatique.