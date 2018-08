Le Moto Z3 annoncé : bienvenue au premier smartphone compatible 5G

Un Moto Mod pour les gouverner tous

Bref, encore un énième smartphone de milieu de gamme

Écran : 6,01 » Super AMOLED 2160 x 1080 pixels

SoC : Qualcomm Snapdragon 835

4 Go de RAM

64 Go de stockage + port SD

Double APN : 12 Mpx f/2.0 et 12 Mpx monochrome Caméra frontale de 8 Mpx f/2.0

Batterie 3000 mAh

Android 8.1 Oreo

Si l'appareil du constructeur américain n'a pas franchement convaincu les foules par sa fiche technique, il est un détail qui n'a échappé à personne : les'apprête à devenir le premier smartphone compatibleau monde.Enfin, si on veut. De série, le Z3 n'est rien de plus qu'un smartphone de bonne facture, qui devrait s'obtenir qui plus est pour moins de 500$. En revanche, celui-ci s'accompagnera d'unqui viendra se greffer à l'arrière de l'appareil, et qui permettra à celui-ci de jouir des fréquences de la 5G.C'est effectivement via cette astuce que le constructeur souhaite rendre son appareil « 5G ready ».Les Moto Mods, ces fameux modules que l'on vient apposer à l'arrière de son smartphone Motorola pour leur fournir qui un meilleur son, qui un meilleur APN ou une batterie supplémentaire, accueilleront dans leurs rangs un petit nouveau : leCelui-ci intégrera une batterie de 2000 mAh et le modemde Qualcomm, et permettra à ses utilisateurs de bénéficier de la 5G de l'opérateur américain Verizon... lorsque celle-ci sera disponible.En effet, l'appareil est prévu pour une commercialisation conjointe au développement de la technologie par l'opérateur, courant 2019.Le Moto Z3 est lui prévu pour une sortie au 16 août prochain.Difficile de dire que la fiche technique du Moto Z3 nous emballe. Semblable en bien des points à son prédécesseur le Moto Z2 Force, le nouveau flagship de Motorola peine à convaincre, notamment en cela qu'il embarque ? encore ? le Snapdragon 835, alors que son successeur le 845 s'apprête lui-même à tirer sa révérence.Fruit d'un partenariat entre Motorola et Verizon, ce dernier aura l'exclusivité de sa vente outre-Atlantique. Quant à savoir si le Moto Z3 traversera l'océan pour venir s'échouer sous nos latitudes, il faudra attendre quelques mois pour le savoir.