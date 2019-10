Windows 10 "Votre téléphone", vos appels bientôt sur votre PC (sur Android)

Windows 10 va vous permettre de passer des coups de fil sans toucher votre smartphone



Microsoft s'ouvre encore plus largement à Android



Source : Engadget

Microsoft vient d'intégrer dans la dernière version bêta de Windows 10 une mise à niveau de son application «», permettant de connecter son smartphone à son PC sous Windows 10 et de consulter ses notifications ou de répondre à un message texte sans toucher son smartphone.Le logiciel va désormais vous permettre de répondre à un appel sans passer par votre smartphone. Cette nouvelle mouture offre la possibilité de prendre ou de refuser des appels depuis l'interface du système d'exploitation.Il est possible également de passer un coup de fil en utilisant un clavier numérique ou en accédant à la liste de ses contacts enregistré dans le téléphone, et enfin de consulter son historique d'appels.Cette fonctionnalité n'est pas une surprise puisqu'elle avait été annoncée par Satya Nadella lors de la présentation du Galaxy Note 10 mais le PDG de Microsoft avait pris le soin d'indiquer dans la foulée que de nombreux autres téléphones pourraient en bénéficier ultérieurement.La liste des smartphones compatibles avec la prise d'appels va s'élargir considérablement puisque «» ne nécessite plus qu'un appareil sous Android 7.0 (Nougat) au minimum ainsi que l'application compagnon de Microsoft installée sur le smartphone et une connexion Bluetooth.Cette nouvelle version de l'application «» sera disponible bien avant la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, attendue pour le printemps 2020. En effet les notes de version indiquent que la build 18362.356, disponible depuis septembre 2019, est nécessaire pour fonctionner.Microsoft devrait procéder à quelques derniers tests dans les prochaines semaines avant de livrer cette mise à jour qui va renforcer la comptabilité entre Android et Windows 10.