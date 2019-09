Windows 10 fait tourner 900 millions de machines dans le monde

À télécharger : Windows 10

Le milliard d'installations sera enfin atteint en 2020

L'éditeur est fier d'annoncer sur son site officiel que plus de 900 millions d'appareils tournent aujourd'hui sous Windows 10 , plus de quatre ans après sa sortie. «», se réjouit Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft.L'objectif initial était de dépasser le seuil symbolique du milliard d'appareils sous Windows 10 avant la fin de l'année 2018. Microsoft avait rapidement revu ses ambitions à la baisse mais estime désormais que 2020 sera la bonne, avec une augmentation plus rapide du nombre d'installations ces derniers mois que durant les années précédentes. Pour preuve, plus de 200 millions d'utilisateurs ont été comptabilisés entre septembre 2018 et aujourd'hui.