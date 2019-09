Les PowerToys pour Windows reviennent : ce n'est pas une blague et la preview est disponible

© Microsoft

Retour vers le futur

Deux premiers outils qui en appellent de nombreux autres

Source : Engadget

Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Si vous utilisez un PC depuis de nombreuses années, vous connaissez peut-être les. Ces outils, qui avaient malheureusement disparu des radars à la fin de Windows XP, sont sur le point d'effectuer un retour en force.Initialement développés, lesétaient des utilitaires système offrant unede l'OS de Microsoft. Parmi les fonctionnalités proposées, on pouvait notamment ajuster de nombreux paramètres d'apparence, créer des bureaux virtuels, ou encore redimensionner facilement les images depuis l'explorateur de fichiers.Pratiques, ces outils ont ensuite poursuivi leur route sur. Mais c'est le dernier système d'exploitation sur lequel on les retrouvait.... Les nostalgiques vont en effet pouvoir se réjouir :va également bénéficier de, et celle-ci pourrait être plus riche que ses aînées.Microsoft a ainsi dévoilé les contours de ces nouveaux, avec. Le premier est undu système d'exploitation, qui s'affiche en appuyant longuement sur la touche « Windows ». Le deuxième porte le nom de «» et permet de réorganiser l'écran en plusieurs parties, dans lesquelles les fenêtres viendront se redimensionner automatiquement, de sorte à optimiser l'espace de travail.Notez par ailleurs, qu'il s'agit d'unlancé par Microsoft, qui met à disposition l'ensemble du code source sur la plateforme GitHub . Cela signifie que les membres de la communauté peuvent eux-mêmes faire des suggestions ou, qui pourraient ensuite intégrer les...