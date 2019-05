Microsoft relance le projet open-source PowerToys

Des utilitaires pratiques pour les pros de Windows

Deux premiers outils et une liste d'idées amenée à s'étoffer

Source : Extreme Tech

Lesvont faire leur grand retour après de nombreuses années d'absence. Ces utilitaires proposés par Microsoft à destination des utilisateurs avancés vont être réintroduits dans Windows 10.Popularisés avec Windows 95, ils avaient progressivement disparus en même temps que Windows XP, au fur et à mesure des améliorations apportées à l'interface par Microsoft comme des utilitaires tiers qui permettaient de proposer de nouvelles fonctionnalités via l'apparition de nouveaux boutons ou des raccourcis clavier.Microsoft va donner aux «» la possibilité de naviguer plus rapidement dans le système d'exploitation et va apporter deux utilitaires, comme l'indique le GitHub de l'éditeur.Le premier, appelé, fera apparaître la liste des raccourcis clavier disponibles depuis le bureau en maintenant enfoncée la touche Windows de son clavier.Le second,, permettra en gardant le curseur de la souris sur le bouton d'agrandissement d'une fenêtre d'afficher une nouvelle option. Cette dernière ouvrira un nouveau bureau virtuel et y déposera l'application en cours d'exécution en l'affichant en plein écran.Microsoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà partagé plusieurs suggestions d'utilitaires comme le remplacement du raccourci Windows + R, ou encore l'amélioration d'Alt + tab, permettant de passer d'une application à l'autre, avec l'ajout d'un champ de recherche. Les utilisateurs sont invités à donner leur avis et partager leurs idées pour développer cette liste.Les PowerToys devraient être disponibles durant l'été dans une version de test.