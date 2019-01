Photo : Windows 10 va bientôt supporter le format RAW

Une extension officielle RAW Image pour Windows 10

Lespeuvent dès à présent prétendre à la Build 18323 de, soit une versiond'une mise à jour qui sera prochainement déployée à tous les utilisateurs.Via son blog officiel, Microsoft n'est en effet pas peu fier d'annoncer que la Build 18323 de Windows 10 permettra de. Rappelons que ce dernier est évidemment employé par les appareils photo, mais aussi par certains smartphones. Il permet surtout de profiter d'un fichier brut ("" donc en anglais), qui offre une vraie liberté de traitement a posteriori.Pour cela, il suffira de télécharger. Cette dernière ajoutera donc la prise en charge du format, et il sera dès lors possible de visualiser les clichés sous forme de vignettes, au format classique, sans oublier la possibilité d'accéder aux metadata du cliché. À noter que l'extension est encore en phase bêta, et peut souffrir de quelques incompatibilités (EXIF/XMP notamment).La nouvelle Build 18323 de Windows 10 permet également de profiter de, notamment au niveau de la lisibilité des informations et des icônes à l'écran. À cela s'ajoutent évidemment des dizaines d'améliorations et correctifs divers et variés.