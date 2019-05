Les mises à jour Windows se feront bientôt de façon invisible "en arrière-plan"

Un « système d'exploitation moderne »

Dans l'attente d'un éventuel nouvel OS

Source : The Verge.

Même si Microsoft n'a toujours pas officiellement confirmé l'existence de son système d'exploitation Windows Lite, Nick Parker, vice-président des ventes grand public et des ventes d'appareils de Microsoft, a révélé que la société se préparait à sortir de nouveaux types d'appareils et de périphériques.Ces «» nécessiteront ce que Microsoft appelle un «», qui comprend un ensemble de «»... tels que des. Microsoft promet désormais que «Ce « système d'exploitation moderne » sera également sécurisé par défaut selon Microsoft, qui souhaite que cet OS fonctionne avec la connectivité 5G et inclue une variété de choses, telles que stylet, la voix, le « toucher » et même le regard (avec du suivi oculaire).La partie la plus éloquente du billet de blog Computex de Microsoft est peut-être que tout le paragraphe décrivant cet OS « moderne » ne mentionne... jamais Windows. «», explique Parker.Tout ce qui concerne cet OS moderne pourrait impliquer le(s) Windows actuels, mais Microsoft décrit son objectif comme étant de «». Que ce soit pour un éventuel Windows Lite ou tout autre chose, cela impliquera donc très probablement des mises à jour transparentes, incluant des améliorations de la sécurité, une connectivité 5G, des applications basées sur le cloud et une prise en charge de l'IA. Microsoft a choisi de mettre en gras toutes ces parties importantes dans son paragraphe détaillant l'avenir de son système d'exploitation moderne sur son post de blog . Ce n'est probablement pas par hasard.La prochaine mise à jour majeure de Windows 10, nommée, reste toujours bien secrète. Bien qu'elle soit censée arriver en octobre, Microsoft a déjà commencé à tester publiquement une version de Windows 10 qui ne sera livrée qu'en 2020. Nous ne savons toujours pas ce que la mise à jour d'octobre 2019 fournira, et il pourrait s'agir d'une mise à jour très mineure. Nous verrons bien.Les projets autour de Windows Lite ont peut-être été quelque peu retardés à cause de la décision surprise qu'à prise la société de passer à Chromium pour le navigateur Edge. Si Windows Lite est davantage basé sur le cloud, et repose sur le navigateur pour un plus grand nombre d'expériences, un passage à Chromium aura un impact sur cet OS moderne. Pour l'instant, les projets restent encore flous.