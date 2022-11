Windows Studio : bientôt les effets pour votre webcam dès la barre des tâches

Grâce à l'encart qui s'ouvre après un clic, il est à présent possible d'appliquer et de visualiser à la volée les effets (effets d'arrière-plan, cadrage automatique et contact visuel), et d'activer ou non le focus vocal (suppression du bruit ambiant). Cela permet de gagner du temps et d'éviter de passer par les réglages de diverses applications de constructeurs ou de messageries. Ne reste plus qu'à savoir quand cette nouvelle entrée dans les paramètres rapides arrivera auprès du grand public.