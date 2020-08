Microsoft semble bien travailler sur une refonte de Windows « arrondie »

Microsoft aurait ainsi amorcé la mise en place de bordures arrondies sur ses applications et sur ses menus. À regarder de plus près, cela n'a rien de surprenant dans la mesure où Microsoft avait déjà évoqué la chose en juin 2019 via une proposition sur Github.

Aujourd'hui, la démarche semble toutefois devoir aller plus loin que la simple proposition et les bordures arrondies ne constituent qu'un des éléments destinés à donner plus de « peps » au style visuel de Windows, avec la transparence notamment et, bien sûr, le fluent design.

Notons que les bordures arrondies sont également à l'ordre du jour chez Apple qui fait plus qu'envisager leur (ré)introduction avec Big Sur, la prochaine mise à jour de son système.