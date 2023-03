Windows 11 : bientôt de meilleures couleurs à l'écran ! Voilà pourquoi

Repérée dans un premier temps sous la forme d'une fonctionnalité cachée, cette version étendue de l'ACM débute dès à présent auprès des Insiders, via le canal développeurs de la Build 25309. Il est possible d'activer cette fonction en se rendant sous Système > Affichage > Affichage avancé, puis en cochant « Gestion automatique des couleurs pour les applications » (comme Neowin l'a illustré sur la capture d'écran juste au-dessus).

Deux limites sont par contre à connaître : l'utilisation de l'ACM implique une petite sollicitation supplémentaire du GPU (ou de l'iGPU), ce qui peut induire des températures légèrement plus élevées et une consommation énergétique un peu plus importante (à prendre en compte surtout si vous utilisez un PC portable) ; l'ACM fonctionne par ailleurs mieux sur les moniteurs disposant d'une gamme de couleurs plus large que le gamut sRGB, ou d'une profondeur de 10 bits… et ce même si (comme évoqué plus haut) les écrans 8 bit standard restent éligibles.

Notez enfin que certains prérequis matériels sont d'actualité. Votre machine doit ainsi disposer de la configuration suivante :