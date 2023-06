Roger Federer avec vous en voiture tous les jours, ou quand Waze rend l'impossible possible

Pendant près de deux décennies, Roger Federer a contribué à faire du tennis un art, et si le Suisse a rangé sa raquette en septembre 2022 après une ultime bataille en compagnie de son ami Rafael Nadal lors de Laver Cup, il n'a pas pour autant prévu de disparaître de la circulation (vous l'avez ?). Non, il ne devrait plus être possible d'admirer Federer et l'esthétisme de son jeu à la télévision à l'avenir, à moins qu'il ne participe au Trophée des Légendes. En revanche, vous pourrez apprécier (ou non) sa compagnie vocale au moment d'effectuer votre trajet avec l'une des apps les plus utilisées par les Françaises et les Français dans sa catégorie.