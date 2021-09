Les camions MAN, filiale de Volkswagen, annoncent leur transition vers l'électrique

Si MAN espère jouer un rôle majeur dans le marché de renouvellement des bus, cars, vans et camions de transport, la filiale de Volkswagen a bien conscience qu’elle joue surtout son va-tout avec le tout-électrique. Pour MAN, la situation est d’autant plus compliquée que cette décision stratégique a été imposée par la maison-mère VW, qui voit sur le long terme, mais entraîne de lourdes contraintes à court terme. Mise sous pression par le groupe VW, MAN Truck and Bus a récemment vendu une de ses usines allemandes, et a été contraint de supprimer 3 500 emplois.