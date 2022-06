620 km d'autonomie pour le concept futuriste ID. AERO de Volkswagen

On retrouve notamment un toit incliné vers l'arrière, façon coupé, pour aboutir à un coefficient de traînée de 0,23. Les poignées de portes classiques sont remplacées par des surfaces tactiles éclairées qui contribuent également à l’aérodynamisme.



À bord, on retrouve une batterie d'une capacité de 77 kWh, laquelle devrait permettre à cette ID. AERO de rouler 620 km sur une seule et même charge, bien aidée évidemment par les propriétés aérodynamiques de ce nouveau modèle. Volkswagen vise une disponibilité pour le deuxième semestre 2023.