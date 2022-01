"La légende revient" : le P.-D.G de Volkwagen annonce une date de sortie pour le VW ID.BUZZ

Voilà quelques années maintenant que la firme allemande Volkswagen entretient un certain suspens autour de ses mythiques Transporter et les six générations qui en ont découlé, au point de devenir l'un des véhicules les plus mythiques du XXe siècle. S'il n'est plus tant question de rallier Woodstock aujourd'hui, cela fait tout de même cinq années maintenant que l'attente autour d'un nouveau combi tout électrique se développe. Les premières annonces datent de 2017 et semblent désormais bien loin.