Mercedes dévoile son van EQV version campeurs (et c'est chouette)

Les chiffres ne semblent pas évoluer pour cette version de l'EQV et ce malgré les nombreux ajouts et modifications opérés par Sortimo. Dans sa configuration complète, on retrouve un toit escamotable avec un lit intégré. À l’arrière, le coin cuisine est équipé de tiroirs, d’un évier, d’une cuisinière à gaz avec deux feux et d’un mini-réfrigérateur. Un autre lit dépliable en quelques étapes se trouve au-dessus du coin cuisine.