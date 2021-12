Volkswagen confirme l'arrivée d'un combi électrique ID. California

L’ID. California sera l’équivalent zéro émission des actuels très populaires campervans de la marque, les Caddy California, California et Grand California – héritiers de l'historique Combi. Tout comme ces derniers sont basés sur les fourgons Caddy, Transporter et Crafter, l’ID. California reprendra la plateforme de l’ID. Buzz , qui devrait d’abord être décliné en versions minibus et fourgonnette courant 2022.