Volkswagen dévoile son iconique T7 Multivan en version hybride rechargeable

Si les générations s'enchaînent depuis maintenant près de 70 ans, la nouvelle déclinaison fait un bond en avant niveau design. On retrouve l’empreinte de la gamme ID dans sa face avant. Le look est profilé, les flancs latéraux sont marqués, offrant plus de dynamisme à la ligne globale.

Le T7, présenté ici dans sa version Multivan dans une teinte bicolore qui le met vraiment en valeur, dispose toujours de ses portes coulissantes. Le rail de celles-ci est incorporé dans la rainure qui couvre toute la longueur du véhicule partant de l’angle des optiques de phare pour rejoindre les feux arrière qui prennent ici une position horizontale inédite sur les différentes générations de Combi.

La calandre fine est surplombée d’un bandeau lumineux qui rejoint de part et d’autre les optiques de phare. La version présentée est équipée de roues en alliage de 19“.