Toyota rappelle 752 000 Prius : un problème logiciel en cause

Si vous conduisez une Toyota Prius, votre véhicule fait peut-être l'objet d'un rappel de la part du constructeur. En effet, plus de 752 000 véhicules (dont 267 000 rien qu'aux États-Unis) sont concernés par un souci logiciel.

Ce sont les modèles « standard » mis au point entre 2013 et 2015, et les Toyota Prius V, entre 2014 et 2017, qui sont concernés.