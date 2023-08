Netflix : les poursuites judiciaires touchent à leur fin pour Stranger Things

Si l'on a souvent pu reprocher à l'une des séries les plus populaires de Netflix de lorgner un peu trop vers le cinéma des années 80, avec un hommage très, et parfois trop, appuyé aux productions de cette époque, l'auteur Jeffrey Kennedy n'hésitait pas à parler de plagiat.

Selon lui, la série des frères Duffer copiait sans vergogne l'un de ses scénarios, Totem, qui se déroule dans les années 80. L'histoire de ce projet présente d'ailleurs des similitudes troublantes avec le show Netflix.

Totem raconte en effet l'histoire d'une femme dotée de mystérieux pouvoirs. Elle va alors sauver l'homme qu'elle aime d'un monstre qui l'a transporté dans une dimension alternative. Cela ne vous rappelle rien ? On dirait à peu près le scénario de la première saison, d'autant plus que l'action se situe dans les années 80, dans la ville de South Bend en Indiana, et que le récit suit en parallèle une bande d'amis bien décidés à sauver leur camarade de cette créature d'un autre monde.