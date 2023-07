Netflix a pensé à tout ! On peut désormais transférer les données d'un profil vers un compte déjà existant

Depuis l'année dernière, il est possible de transférer son profil Netflix vers un autre compte. Plus besoin, donc, de revisionner ses films et séries préférés dans l'espoir de retrouver les faveurs des algorithmes lors de la création d'un nouveau profil, Netflix se chargeant du transfert des données. Toutefois, cela n'était possible que lors de la création d'un nouveau compte.

En réalité, un transfert de profil vers un compte existant peut également s'avérer nécessaire. Lors d'un premier déménagement d'un tout jeune couple, de l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, ou encore de l'apparition d'un colocataire tout neuf, pour ne citer que quelques exemples. L'entreprise américaine a compris ce besoin et permet depuis mardi de transférer son historique de visionnage et ses recommandations vers un compte existant. Il suffit de se rendre sur le profil que l'on souhaite déplacer, de lancer la procédure de transfert et d'entrer les identifiants du compte cible. À condition que le nombre maximum de profils n'ait pas été atteint sur ce dernier, bien entendu.