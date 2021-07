Misfits : un grand pouvoir implique de grandes irresponsabilités

Les personnages d'ailleurs, parlons-en. Entre l'absolument odieux et arrogant Nathan (Robert Sheehan, depuis connu pour The Umbrella Academy), le timide et étrange Simon (Iwan Rheon, fabuleusement horrible dans Game of Thrones), le meneur et vantard Curtis (Nathan Stewart-Jarrett d'Utopia ), la directe Kelly (Lauren Socha, qui remportera d'ailleurs un BAFTA pour ce rôle) et son accent incroyable (regardez la série en VO, par pitié) ou encore le détestable Rudy (Joseph Gilgun de Preacher ), Misfits nous livre des caractères aussi trempés que cultes.