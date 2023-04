Pourquoi Valve met autant de temps à sortir des jeux ? Le scénariste de Portal nous en dit plus

Celui-ci a en effet rejoint Valve en 2006 et a prêté sa plume à de nombreux chefs-d'œuvre issus des laboratoires de Black Mesa et d'Aperture Science. « Valve est une structure plate et ne compte finalement que peu d'employés, compte tenu de son influence », indique-t-il.

De ce fait, la société de Gabe Newell préfère se concentrer sur des projets rentables comme évidemment Steam, mais aussi Global Offensive (et bientôt Counter-Strike 2) ou DOTA 2. Erik Walpow ajoute d'ailleurs sur ce point : « Faire tourner la plateforme et ces jeux demande de la main-d'œuvre. Ce n'est pas tant les idées et les expériences (souvent ratées) qui manquent chez Valve, mais les ressources humaines. Il faut donc faire des choix en fonction du temps et des personnes disponibles. »

À maintes reprises interrogé quant à l'opportunité de travailler sur un pour l'instant chimérique Portal 3, l'homme avait déjà exprimé son souhait qu'un tel projet voie le jour. Malheureusement, comme pour un certain Half-Life 3, ce n'est visiblement pas près d'arriver chez Valve, et au point où on en est, il pourrait même simplement ne jamais arriver. Mais l'espoir fait vivre ?